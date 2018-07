Radolfzell (dpa) - Beim insolventen Wäschehersteller Schiesser („Feinripp“) sind drei Investoren im Rennen. Das teilte der Insolvenzverwalter Volker Grub am Mittwoch nach der Sitzung des Gläubigerausschusses in Radolfzell am Bodensee mit. Mit diesen namentlich nicht genannten Kandidaten für den Kauf der Traditionsfirma solle konkret verhandelt werden. Der Abschluss eines Übernahmevertrags sei im Januar möglich, einsteigen könnte der Investor dann am 1. April. Im Februar hatte die 1875 gegründete Firma, die der Schweizer Unternehmerfamilie Bechtler gehört, hatte einen Schuldenberg von 80 Millionen Euro angehäuft und Insolvenz anmelden müssen.