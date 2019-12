Auf dem Gelände eines Paketzustellers sind in Offenburg drei Elektroautos ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hatte am Samstagabend zunächst ein Fahrzeug in Flammen gestanden, dann griff das Feuer auf die beiden anderen E-Autos über. Auch zwei Ladestationen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beträgt vermutlich mehrere zehntausend Euro. Die Brandursache war unklar.