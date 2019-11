Rauschgiftermittler haben drei mutmaßliche Drogendealer einer Großfamilie im Neckar-Odenwald-Kreis festgenommen und kiloweise Drogen beschlagnahmt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag bekanntgaben, waren die Drogen in Fahrzeugen, Wohnungen und einem Bunker gefunden worden. Die Behörden beschlagnahmten in Adelsheim und Seckach insgesamt mehr als 7 Kilogramm Haschisch, 2,5 Kilogramm Marihuana, 2 Kilogramm Amphetamin, 50 Gramm Crystal Meth, knapp 3500 Ecstasy-Tabletten und eine größere Bargeldsumme. Gegen die Beschuldigten im Alter zwischen 24 und 34 Jahren wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen.

Die Männer waren den Angaben zufolge schon Anfang des Monats festgenommen worden. Aus ermittlungstaktischen Gründen machten die Behörden die Festnahme jedoch erst einige Wochen später publik.

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und der Staatswanwaltschaft