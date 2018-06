Drei Deutsche kommen bei Vulkanausbruch auf Philippinen um

Manila (dpa/lsw) – Bei einer gewaltigen Explosion des Vulkans Mayon auf den Philippinen sind am Dienstag drei deutsche Bergsteiger und ihr heimischer Bergführer ums Leben gekommen. Eines der Opfer kam laut Pass aus Freiburg im Breisgau. Zudem starb eine in Deutschland lebende Spanierin. Die Gruppe, zu der außerdem eine Österreicherin gehörte, war beim Abstieg vom knapp 2500 hohen Gipfel, als sich die Explosion ereignete, berichtete der Veranstalter, der die Bergtour arrangiert hatte. Die Österreicherin wurde leicht verletzt, ebenso elf weitere Bergsteiger. Insgesamt waren an den Hängen 27 Bergsteiger unterwegs.