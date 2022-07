Drei Autos und eine Hausfassade in Flammen

Drei Autos und eine Gebäudefassade haben in Friedrichshafen (Bodenseekreis) in Flammen gestanden. Die Anwohner konnten das Haus am Freitag rechtzeitig verlassen, laut Polizei wurde niemand verletzt. Die Flammen griffen von einem brennenden Auto auf die beiden anderen Fahrzeuge und das angrenzende Mehrfamilienhaus über. Die Polizei ermittelt, ob jemand absichtlich das Auto in Brand gesetzt hatte. Zwei Wohnungen sind so stark verrußt, dass die Bewohner nicht zurückkehren können. Am Haus entstand ein Schaden von rund 250.000 Euro, an den Autos ein Totalschaden von 10.000 Euro.

Mitteilung der Polizei

