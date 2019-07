Beim Brand von drei Autos in einem Waiblinger Parkhaus ist ein Schaden von rund 85 000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den Angaben nach hatte am Mittwoch ein abgestelltes Fahrzeug aus zunächst unbekannter Ursache Feuer gefangen. Die Flammen beschädigten auch zwei daneben stehende Autos sowie das Gebäude.

Polizeimeldung