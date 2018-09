In Keltern (Enzkreis) sind drei 15-Jährige mit einem gestohlenen Auto unterwegs gewesen - einer von ihnen bereits zum zweiten Mal in diesem Monat. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die Jugendlichen am Montag von einer Streife angehalten worden. Dabei kam heraus, dass das nicht zugelassene Fahrzeug und das Nummernschild gestohlen waren. Zudem fanden die Beamten heraus, dass einer der 15-Jährigen aus einer bayerischen Jugendeinrichtung geflohen war. Als dessen Betreuer ihn dorthin zurückbringen wollten, griff der Jugendliche noch während der Fahrt auf der Autobahn 8 ins Lenkrad und verursachte so beinahe einen Unfall. Die Betreuer mussten auf dem Rasthof Pforzheim anhalten, der 15-Jährige machte sich abermals aus dem Staub. Doch die Polizei griff ihn schnell wieder auf.

