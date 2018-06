Der Deutsche Animationsdrehbuchpreis geht in diesem Jahr an „Die Olchis - der Kinofilm“. Der Autor John Chambers bekam die mit 2500 Euro verbundene Auszeichnung am Mittwoch beim Internationalen Trickfilm-Festival in Stuttgart zugesprochen. Der Preis wurde zum zehnten Mal verliehen.

„Sein Drehbuch hat uns gerührt und amüsiert, hat uns schmunzeln und laut lachen lassen“, teilte die Jury mit. John Chambers adaptiere ein bekanntes Kinderbuch - einen lebendigen Film ergebe das aber nur, „wenn ihm der Zaubertrick gelingt, das Herz der Geschichte von dem einen Medium in das andere zu übertragen.“ Chambers beherrsche diesen Trick.

Mehr als 1000 der besten Animationsfilme aus 55 Ländern flimmern bis zum 1. Mai in Stuttgart über die Leinwände und Bildschirme. Zum 23. Internationalen Trickfilmfestival (ITFS) werden insgesamt mehr als 80 000 Besucher erwartet.

