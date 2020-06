Dorfgaststätten bekommen Millionenhilfe vom Land - Zwei Kreise in der Region profitieren besonders

Hallenbad, Flappach und Eissporthalle bleiben erhalten, kein Museum muss schließen und weder Grund- noch Gewerbesteuer werden in Ravensburg steigen. Die finanziell unter Druck geratene Stadt spart jährlich vier Millionen Euro in ihrem Etat mit anderen Mitteln ein.

Insgesamt 57 Punkte umfasst die lange Liste der Maßnahmen. Der mit Abstand größte Posten ist dabei eine Einnahmequelle, das Geld kommt von den Autofahrern: Freies Parken in Ravensburg wird es künftig auf dem Scheffelplatz, dem Bechtergarten, an Schulen und auch an den ...