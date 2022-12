Doppelt so viele Menschen mit Atemwegserkrankungen – ein Überblick zur Lage im Südwesten

Gut doppelt so viele Menschen waren in den vergangenen Wochen wegen Atemwegsbeschwerden beim Arzt wie im Vorjahr. Davon sind insbesondere Kleinkinder betroffen. Das geht aus einem Bericht des Landesgesundheitsministeriums hervor. Wie sich die Lage auf das Gesundheitssystem in Baden-Württemberg auswirkt, zeigt dieser Überblick.

Warum sind aktuell so viele Menschen krank?

Wie im Herbst und Winter üblich treten aktuell vermehrt Atemwegerkrankungen auf. In diesem Jahr sind aber besonders viele Menschen davon betroffen. Sie leiden vor allem unter Halsschmerzen, Fieber, Husten, Kopfschmerz oder Schnupfen.

Die Grippewelle etwa begann bereits Ende Oktober – deutlich früher als in den Jahren vor der Corona-Pandemie, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) dokumentiert. Neben den Grippe-Viren sind aktuell die sogenannten RS-Viren weit verbreitet, an denen hauptsächlich kleinere Kinder erkranken. Corona spielt zurzeit nur eine Nebenrolle.

Wie sieht die Lage in Baden-Württemberg aus?

Das Landesgesundheitsministerium spricht von 300.000 Menschen, die in der ersten Dezemberwoche wegen akuten Atemwegserkrankungen einen Arzt aufgesucht haben. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es im gleichen Zeitraum rund halb so viele Arztbesuche.

Auch die Versicherungen im Land melden einen Anstieg von Krankmeldungen in diesem Bereich, wie der Verband der Ersatzkassen in Baden-Württemberg bestätigt. Laut der Krankenkassen DAK waren in der letzten Novemberwoche knapp 11.000 der 630.000 versicherten Arbeitnehmer im Land wegen Atemwegserkrankungen krankgeschrieben.

Das sei der höchste Stand seit drei Jahren. Für Menschen mit leichten Atemwegserkrankungen ist es weiterhin möglich, sich telefonisch von ihrem Arzt oder ihrer Ärztin für bis zu sieben Tage krankschreiben zu lassen.

Welche Altersgruppe trifft es besonders stark?

Insbesondere Kleinkinder bis vier Jahre sind aktuell von Atemwegsinfekten betroffen, wie die Zahlen vom Landesgesundheitsamt zeigen. Weitgehend ist das normal, erklärt der Sprecher vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Baden-Württemberg, Till Reckert.

Der erste Kindergartenwinter sei im Normalfall von acht Infekten begleitet. Dadurch entwickeln Kleinkinder ihr Immunsystem weiter, um später mit Viren gut leben zu können. Doch in den vergangenen Wintern seien die Kinder wegen der Corona-Hygienemaßnahmen weniger Infekten ausgesetzt gewesen.

„Der Boomerang kommt jetzt“, sagt Reckert, der eine Kinderarztpraxis in Reutlingen führt. Nun seien mehrere Generationen von Kindern gleichzeitig von Infektionen betroffen.

Wie wirkt sich die Lage auf die Kinderärzte im Land aus?

Vielerorts arbeiten die Praxen an ihrer Belastungsgrenze. Am Bodensee etwa leisten Kinderarztpraxen Überstunden, um die große Nachfrage zu stemmen. Für den Reutlinger Kinderarzt Reckert ist die Lage noch stemmbar. Trotzdem habe er deutlich mehr zu tun als unter Normalbetrieb.

In diesem Jahr bekomme er aber besonders zu spüren, wie schwer es ist, Kinder mit schweren Verläufen an eine Klinik zu vermitteln. „Die Kliniken sind voll und arbeiten am Anschlag“, sagt Reckert. Dabei funktioniere das System nur gemeinsam. Hinzu käme, dass viele Medikamente nicht verfügbar seien.

Wie sieht die Situation in den Krankenhäusern aus?

Viele Patientinnen und Patienten mit Atemwegserkrankungen treffen aktuell auf Kliniken mit hohen Personalausfällen. In ganz Deutschland ist fast jeder zehnte Mitarbeiter erkrankt, wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) mitteilte. Das seien 30 bis 40 Prozent mehr Ausfälle als zu dieser Jahreszeit üblich. Die Landesvertretung der DKG befürchtet, dass die Lage in Baden-Württemberg in etwa gleich sein dürfte. Die Akutkliniken des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz kündigten in dieser Woche den Notbetrieb an.

Besonders die Kinderkliniken sind von der Überbelastung betroffen. In der Kinderklinik am Ravensburger Elisabethen-Krankenhaus wurden im Dezember auf allen Stationen mehr Betten belegt als erlaubt, wie Chefarzt Andreas Artlich der „Schwäbischen Zeitung“ sagte. Zuletzt richteten sich 23 Kinderkliniken im Land mit einem Protestbrief an die Landesregierung. Die Fachärztinnen und Fachärzte sehen durch den Mangel an Medikamenten und die Überbelastung die Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen gefährdet.

Wie sieht es bei den Rettungsdiensten aus?

Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bekommt die Krankheitswelle zu spüren. „Es ist nicht Corona, was uns momentan so sehr beschäftigt, sondern das sind die anderen Atemwegsinfekte“, sagt der Krisenmanagementbeauftragte im DRK-Landesverband Baden-Württemberg, Jürgen Wiesbeck.

Zum einen müssten aktuell verstärkt Patienten mit Atemwegserkrankungen transportiert werden. Zum anderen gebe es viele Krankheitsfälle in der eigenen Belegschaft. Rund zehn Prozent der an die 6000 hauptamtlichen Mitarbeiter des DRK seien aktuell krank – mit „steigender Tendenz“. Das DRK würde gerne mehr Personal einstellen, doch „der Markt ist leergefegt“.

Welche Auswirkungen hat das auf die Schulen und Kitas?

Viele Kindertagesstätten (Kitas) im Land können nur mit Mühe den Regelbetrieb aufrecht erhalten. „Uns berichten Kitaleitungen, dass teilweise nur noch 25 Prozent der Kinder anwesend sind, dass Personalausfälle bei der knappen Lage zum Teil dramatisch sind und immer wieder Gruppen auch tageweise geschlossen bleiben“, teilt eine Sprecherin des Landesverbands der Katholischen Kindertagesstätten mit. Diesem gehören landesweit mehr als 1.000 Einrichtungen an.

An den Schulen im Land sieht die Lage ähnlich aus. Beispielhaft dafür stehen die Schulen in Bad Saulgau und Biberach. An der Real- und Werkrealschule in Bad Saulgau war Mitte Dezember fast jeder sechste Schüler krank. Das zuständige Schulamt schritt ein und rief die Schulen im Landkreis Sigmaringen dazu auf, nicht für jede Kleinigkeit ein Attest zu verlangen. Damit sollten die Kinderärztinnen und -ärzte entlastet werden.

In Biberach waren teilweise nur die Hälfte der Schülerinnen und Schüler anwesend. Inzwischen würde sich die Lage dort wieder verbessern, sagte der Geschäftsführende Schulleiter der Biberacher Schulen, Robert Barthold der „Schwäbischen Zeitung“. Vielerorts sind auch Lehrkräfte krankgemeldet. Anfang Dezember waren rund 12 Prozent der rund 117.500 Lehrkräften im Land betroffen.