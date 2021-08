Doppelpack von Schnatterer: Waldhof feiert ersten Liga-Sieg

Durch einen Doppelpack des prominenten Neuzugangs Marc Schnatterer hat der SV Waldhof in der 3. Fußball-Liga den ersten Saisonsieg gefeiert. Der offensive Mittelfeldmann, der vor der Spielzeit vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim gekommen war, steuerte beim 3:2 (3:0)-Erfolg der Mannheimer bei Viktoria Köln am Samstag zwei Tore bei. Schnatterer erzielte die Treffer zwei und drei für die vor dem Seitenwechsel überlegenen Waldhöfer (32., 44.). Zuvor hatte Dominik Martinovic per Foulelfmeter das 1:0 erzielt (22.).

In der zweiten Halbzeit waren die Kölner aktiver und kamen durch Marcel Risse schnell zum 1:3 (48.). Nach dem 2:3 von Simon Handle (80.) mussten die Mannheimer zittern, brachten die drei Punkte aber über die Zeit. Bereits am kommenden Dienstag bekommen die Mannheimer im Heimspiel gegen den SV Meppen die Gelegenheit, nachzulegen.



© dpa-infocom, dpa:210821-99-920626/2

Kader SV Waldhof Mannheim

Spielplan SV Waldhof Mannheim

Tabelle der 3. Liga