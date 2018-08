Dopingkommission: Land will Forschungsmissbrauch verhindern

Im Kampf gegen den Missbrauch medizinischer Forschung für Dopingzwecke im Sport hat die Landesregierung Baden-Württembergs eine „unabhängige Expertenkommission“ gegründet. Wie das Kultusministerium am Freitag in Stuttgart mitteilte, soll das Gremium Forschungsvorhaben der sportmedizinischen Institute an den Universitätskliniken in Ulm, Tübingen/Stuttgart, Heidelberg und Freiburg begutachten. Damit sollten Interessenkonflikte an den Kliniken, die zugleich Athleten der Landeskader sportmedizinisch betreuen, verhindert werden.

„Wir schaffen eine Kontrollinstanz, damit Forschung nicht für Dopingzwecke instrumentalisiert wird“, sagte die Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). „Wir wollen einen sauberen Sport.“

Die vierköpfige Kommission ist Teil des „Struktur- und Funktionsplans für die Sportmedizin im Land Baden-Württemberg“. Dieser regelt die sportmedizinische Betreuung von D-Kaderathleten. Die vier Mitglieder sind Professoren aus den Bereichen Medizin, Rechtswissenschaft und Ethik.

Das Gremium solle zunächst für zwei Jahre bestehen, hieß es in der Mitteilung weiter. In dieser Zeit erstelle es Richtlinien für ihre Arbeit und erprobe sie an konkreten Forschungsvorhaben. Danach solle die Kommission jeweils für die Dauer von fünf Jahren berufen werden.

Mitteilung Kultusministerium

Landesregierung Baden-Württemberg