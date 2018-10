Donaueschinger Musiktage starten mit stabilen Besucherzahlen

Die Donaueschinger Musiktage verzeichnen 97 Jahre nach ihrer Gründung ein stabiles Besucherinteresse. Die meisten Konzerte seien bereits seit Wochen ausverkauft, sagte der Künstlerische Leiter, Björn Gottstein, vor der Eröffnung des diesjährigen Festivals am Donnerstag in Donaueschingen der Deutschen Presse-Agentur. Es würden, wie auch in den Vorjahren, rund 10 000 Besucher kommen. Das vier Tage dauernde Musikfestival in Donaueschingen im Schwarzwald plant den Angaben zufolge bis Sonntag 22 Uraufführungen sowie fünf Klanginstallationen.

Die 1921 gegründeten Donaueschinger Musiktage, die jährlich vom SWR organisiert werden, sind den Angaben zufolge das weltweit älteste und bedeutendste Festival für Neue Musik. Experimentelle Musik, der Einsatz von Technik und neue Präsentationsformen stehen laut Veranstalter im Mittelpunkt.

Am Donnerstag bestand das Programm aus einer Ausstellungseröffnung zu Klanginstallationen des Schweizer Künstlers Zimoun und einer Podiumsdiskussion über Mechanismen der Musikbranche. Das Festivalprogramm mit Konzerten und weiteren Klanginstallationen startet am Freitagabend. Uraufgeführt werden in diesem Jahr laut dem SWR unter anderem Werke von Isabel Mundry, Georges Aperghis, Benedict Mason, Francesco Filidei, Enno Poppe, Marco Stroppa und Agata Zubel.

