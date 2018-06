Ein Jogger ist in Dietingen (Kreis Rottweil) von einer Dogge angefallen und gebissen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 49-Jährige am Sonntag joggen, als ihm auf Höhe eines Aussiedlerhofes eine Frau mit drei Hunden entgegenkam. Als der Jogger an den Hunden vorbei wollte, riss sich einer - eine Dogge - los und biss dem 49-Jährigen in die rechte Hüfte. Er stürzte und verletzte sich dabei auch am rechten Knie. Gegen die noch unbekannte Halterin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Meldung der Polizei