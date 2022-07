Doch kein Pokalkracher für Friedrichshafener Volleyballer

Der Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen geht dem Meister Berlin Recycling Volleys im Achtelfinale des DVV-Pokals doch aus dem Weg. Weil die United Volleys aus Frankfurt für die Saison 2022/23 keine Lizenz für die höchste Männer-Spielklasse erhalten hatten, müssen die Partien teilweise neu ausgelost werden, wie die Volleyball-Bundesliga am Mittwoch mitteilte. Die Auslosung findet am 4. August statt. Statt vor eigenem Publikum gegen Berlin tritt der Titelverteidiger Friedrichshafen in der Auftaktrunde am 5. oder 6. November nun auswärts bei einem unterklassigen Regionalpokalsieger an.

