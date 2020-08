Bei dem toten Bergsteiger, der im österreichischen Teil der Allgäuer Alpen gefunden wurde, handelt es sich um einen 39 Jahre alten Mann aus Ulm. Das habe eine DNA-Analyse ergeben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Beamten gehen davon aus, dass der Bergsteiger in den Tod stürzte.

Die Polizei in Ulm hatte den Mann Mitte Juli für vermisst erklärt. Zuvor hatte er angekündigt, in den Alpen bei Oberstdorf wandern zu wollen. Da sich der 39-Jährige nicht mehr gemeldet hatte, ging seine Lebensgefährtin zur Polizei. An der Suche beteiligten sich auch Freunde des Mannes mit einer Drohne. Diese führte die Beamten schließlich zu dem Toten, der in einem unzugänglichen Tal lag.

Mitteilung