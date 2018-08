Einen Einblick in die Reichsbürger-Szene hat Lars Legath vom Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg am Donnerstagabend im Haus am Stadtsee gegeben. Gewitzt und gekonnt entlarvte er die „dünne Ideologie“ der Gruppierungen, von denen gleichwohl Gefahr ausgeht.

Auf Einladung des Ravensburger Kreisverbands der Jungen Union stellte Legath seine Arbeit vor und vertrat damit den entschuldigten Buchautor Michael Butter, der eigentlich den Eröffnungsvortrag hätte halten sollen.