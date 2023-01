DJ Robin zwischen Sexismus und Sommerhit: Wie eine Frau namens Layla die Meinung spaltete

Wir blicken noch einmal auf das vergangene Jahr 2022 zurück. Da landete ein DJ-Duo aus Ditzingen den Sommerhit schlecht hin – LAYLA – nicht überall stieß der Song aber auf Anklang – Wir haben mit DJ Robin die Ereignisse aus 2022 nochmals Revue passieren lassen.

Neun Wochen in Folge auf Platz 1 – die schnellste Gold- und Platin-Platte, die es jemals gab. “LAYLA“ ist somit einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Songs überhaupt.

Auch für Macher Robin Leutner ein surreales Erlebnis aus 2022. Mitverantwortlich, dass der Song sich aber so lange auf der 1 halten konnte, ist die Kritik, die schnell aus jeder Ecke kam. Die Sexismus-Debatte um LAYLA ging sogar so weit, dass an manchen Volksfesten wie beispielsweise auf dem Würzburger Kiliani ein Verbot ausgesprochen wurde. Wirklich nachvollziehen kann es der Künstler nicht.