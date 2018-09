Disco-Streit zwischen Frauen eskaliert: Schüsse und Schläge

Ein Streit zwischen zwei Frauen in einer Disco in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) ist in einer Schlägerei zwischen mehreren Männern und Sicherheitsleuten eskaliert. Einer der Partygäste zog am frühen Sonntagmorgen außerdem eine Waffe und schoss gegen die Decke, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Zuerst hatten sich die beiden Frauen auf der Tanzfläche gestritten, Security-Mitarbeiter wollten eingreifen. Daraufhin mischten sich mehrere Männer ein und es kam zu einer Schlägerei mit zahlreichen Beteiligten, wie die Polizei schilderte. Nach den Schüssen sei es zu tumultartigen Szenen gekommen, der Schütze und andere Beteiligte flüchteten aus dem Club.

Bei der Polizei gingen ab etwa 4.30 Uhr mehrere Notrufe ein, acht Streifen waren am Ort. Als die Beamten ankamen, seien schon zahlreiche Gäste aus der Disco herausgelaufen - Dutzende waren aber auch noch in dem Gebäude. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.