„Disbalance“ bei Hertha: „Darf uns nicht beeinträchtigen“

Ohne neu gewählten Kapitän, mit noch offener Torwartfrage und vielen Personalsorgen geht Hertha BSC in den Vorbereitungs-Endspurt auf die neue Fußball-Saison. „Es ist einiges auf der Strecke geblieben, weil uns zwei Wochen fehlen“, erklärte Trainer Bruno Labbadia zwei Tage vor dem DFB-Pokalspiel am Freitag (20.45 Uhr) beim Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Die jüngste Länderspiel-Periode hat den Berliner Fußball-Bundesligisten noch in zusätzliche Probleme gestürzt.

Stürmer Krzysztof Piatek kann nach dem Nations-League-Spiel mit Polen im Corona-Risikogebiet Bosnien-Herzegowina wegen einer fünftägigen Quarantäne nicht mitwirken. Beim Tschechen Vladimir Darida musste Hertha zunächst noch einen zweiten Corona-Test abwarten. Ohnehin auf der Ausfall-Liste stehen die noch verletzten Santiago Ascacibar und Dedryck Boyata sowie der gesperrte Jordan Torunarigha. So werden in Braunschweig Niklas Stark und Karim Rekik die Innenverteidigung bilden, obwohl beide große Teile der Vorbereitung verpasst haben.

Labbadia sieht sein Team auch unmittelbar vor dem Saisonstart noch als Baustelle: „Wir haben zehn Abgänge und vier Zugänge einschließlich Torwart Nils Körber, der zurückgekommen ist.“ Das sei auch dem derzeit quasi stillstehenden Transfermark geschuldet, zeige aber auch „die Disbalance“, bemerkte der Hertha-Coach am Mittwoch: „Wir haben wichtige Säulen verloren, die alle durch jüngere Spieler ersetzt wurden, das braucht eine Eingewöhnungszeit.“

Allerdings sagte Labbadia auch deutlich: „Das darf uns aber nicht beeinträchtigen. Zur Entwicklung gehören Ergebnisse. Jetzt sind wir gefragt, zumal im Pokal jedes Spiel eine Endspiel ist.“ Weder die Frage nach der Nummer eins im Tor noch nach dem neuen Kapitän will und kann Labbadia derzeit beantworten. Nur ein Job-Teilung auf der Torwartposition in Liga und Pokal schloss der Trainer gegenwärtig aus: „Wir suchen eine Achse. Wir brauchen eine Festigung.“

