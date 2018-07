Diplomat besorgt über Bildungsniveau italienischer Schüler

Stuttgart (dpa/lsw) - Aus Sicht des italienischen Generalkonsuls Alessandro Giovine ist der Bildungsgrad italienische Schüler im Südwesten besorgniserregend. „Die Statistik ist ein Abbild schulischen Misserfolgs“, sagte Giovine im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. So besucht jeder zehnte (10,4 Prozent) italienische Schüler die Sonderschule. Zum Vergleich: Bei den deutschen Schülern sind es 3,8 Prozent, bei griechischen 6,0 Prozent und bei türkischen 8,0 Prozent. Dagegen sind italienische Schüler an Gymnasien und Realschulen unterdurchschnittlich, an Hauptschulen überdurchschnittlich vertreten.