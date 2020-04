Digitaler Bahnknoten: Partner einigen sich auf Finanzierung

Der Bahnknoten Stuttgart soll bis zum Jahr 2025 digital ausgestattet werden, damit Züge pünktlicher an ihr Ziel kommen und mehr Menschen und Güter mit der Bahn fahren können. Nach monatelanger Debatte haben sich Bahn, Land, Stadt und Region als Partner des milliardenschweren Bahnhofsprojekts Stuttgart 21 darauf geeinigt, die neueste Technologie der Zugsteuerung auch bei S21 zu realisieren. Der Finanzierungsvertrag werde angepasst, Mehrkosten für das Bauprojekt entstünden aber nicht, hieß es am Freitag in Stuttgart nach einer Sitzung des sogenannten Lenkungskreises, in dem die Projektpartner zusammensitzen.

Ziel ist es nun, alle Strecken des Projekts Stuttgart 21 - also auch den neuen S-21-Tiefbahnhof - und darüber hinaus die unterirdische Stammstrecke der S-Bahn sowie große Teile des S-Bahn-Netzes der Region Stuttgart mit ETCS (European Train Control System), digitalen Stellwerken und automatisiertem Fahrbetrieb mit Triebfahrzeugführern auszustatten. Allerdings soll die Digitalisierung des gesamten Stuttgarter S-Bahnnetzes einschließlich der Strecken, auf denen auch Fern-, Regional- und Güterzüge fahren, erst bis ins Jahr 2030 folgen. Letzte Hürde auf dem Weg zu ETCS in Stuttgart war eine Förderung des Bundes gewesen, um die Züge entsprechend ausrüsten zu können.

Das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm umfasst Stuttgart 21 und die Neubaustrecke von Wendlingen nach Ulm. Nach letzten Schätzungen soll es 8,2 Milliarden Euro kosten. Im Finanzierungsvertrag waren im Jahr 2009 noch 4,5 Milliarden Euro festgelegt worden.

Details zum Lenkungskreis

Homepage Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21

Bahnprojekt Stuttgart-Ulm