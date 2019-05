„Diese Partei wird von Idioten geleitet“: Ex-Landeschef Özkara verlässt die AfD

Der ehemalige Landesparteivorsitzende der AfD in Baden-Württemberg, Ralf Özkara, ist aus der Partei ausgetreten. Das berichten NDR und WDR unter Berufung auf den 48-Jährigen. Er habe sich den Schritt reiflich überlegt und sei erst jetzt ausgetreten um nicht den Wahlkampf der Parteibasis zu behindern.

Özkara war von März 2017 bis November 2018 Landessprecher der AfD im Südwesten. Er galt als Vertrauter von Bundesparteichef Jörg Meuthen, dessen Landtagsbüro er zeitweise leitete. Bei seiner Wahl 2017 hatte sich Özkara gegen die heutige Bundestagsfraktionsvorsitzende Alice Weidel durchgesetzt.

Zu seinem AfD-Austritt wird Özkara von NDR und WDR mit den Worten zitiert: „Diese Partei wird von Idioten geleitet.“ Worauf er sich bezog, ließ er dabei offen.

Als Parteichef hatte sich Özkara um die Aufklärung der Spendenaffäre in Weidels Kreisverband Bodensee bemüht und den Rücktritt der Bundestagsfraktionschefin gefordert. In der Folge trat er selber von seinen Ämtern zurück. Anschließend wechselte er nach Bayern und arbeitete dort als Geschäftsführer für die neu gebildete AfD-Landtagsfraktion in München. Mitte Mai kündigte ihm die von internen Streitigkeiten geprägte Fraktion mit sofortiger Wirkung den Job.

Unterdessen eskaliert im baden-württembergischen AfD-Landesvorstand wenige Tage vor einem Parteitag am Samstag in Pforzheim ein Streit. Sieben Vorstandsmitglieder, darunter der Vorsitzende Bernd Gögel und seine Stellvertretern Marc Jongen und Thilo Rieger werfen dem Co-Landesvorsitzenden Dirk Spaniel sowie Schatzmeister Frank Kral in einem Schreiben an die Kreisvorstände, das der dpa vorliegt, rüdes Verhalten und mangelndes Interesse an Sacharbeit vor.