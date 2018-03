Pünktlich zum (echten) Frühlingsanfang am Samstag – laut DWD steigen die Temperaturen auf bis zu 13 Grad – starten viele Freizeitparks in die Sommersaison. Schwäbische.de zeigt die schönsten Parks und die wichtigsten Neuheiten im Überblick.

Deutschlands größter Freizeitpark beispielsweise, der Europa-Park in Rust bei Freiburg, investiert für in der aktuellen Saison mehr als 25 Millionen Euro in neue Attraktionen. Vergnügungsangebote für die gesamte Familie bilden den Schwerpunkt, sagte Inhaber Roland Mack am Donnerstag. Kartenvorverkauf und Hotelbuchungen seien positiv, sie lägen fünf Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahres. Der Europa-Park rechne daher auch in diesem Jahr mit mehr als 5,6 Millionen Besuchern.

Europapark Rust

Eine der Attraktionen ist laut Mack eine neu gestaltete, 45 Meter hohe Dunkel-Achterbahn, die gemeinsam mit dem Pariser Varieté Moulin Rouge entstehe. Sie gehe im Sommer in Betrieb. Hinzu kommen, bereits zum Start der Saison, unter anderem ein neu gestalteter französischer Themenbereich und eine Familienbahn. Diese thematisiere Michael Endes Kinderbuchklassiker „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“; Ende März kommt eine Neuverfilmung in die Kinos.

In Rust beginnt die Sommersaison an diesem Samstag, 24. März, und dauert bis 3. November.

Allgäu Skyline Park

Ebenfalls am Samstag, 24. März, startet der Allgäu Skyline Park in Rammingen in die Saison 2018. Neuheiten gibt es auch in diesem Jahr. Das besondere Highlight ist der High Fly – eine riesige Überkopf-Schaukel. Die Bauarbeiten wurden im Juni 2017 abgeschlossen.

Legoland Günzburg

Das Legolang in Günzburg öffnet auch am 24. März und bleibt bis zum 4. November für den Sommerbetrieb geöffnet. Neuheiten gibt es auch dieses Jahr. Beispielsweise öffnet die neue Pirateninsel. Es wird ab März das neue große Legorennen geben und "Ninijago"-4D-Filme. Außerdem gibt ein neues Miniland als Starwars-Ausstellung.

Erlebnispark Tripsdrill

Der Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn bei Heilbronn öffne in diesem Jahr erstmals am 24. März, sagte ein Sprecher. Das Angebot konzentriere sich auf Familien. Das Besondere ist unter anderem das Wildparkerlebnis. Dabei können Klein und Groß ganz in die Tierwelt eintauchen.

Ravensburger Spieleland

Das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren öffnet am 6. Juni.

Das Spieleland feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Mehrere große Neuheiten werden präsentiert – inklusive neuem Themenbereich mit rasanter Fahr-Attraktion:

„Brio Wellenreiter“ in neuem Themenbereich „Brio World“

Claas-Fahrzeug-Parcours „Auf dem Bauernhof“

Wilder Hühnerstall: überdachter Spielbereich

Hein Blöds Barfuß-Pfad

Schwabenpark

Der Schwabenpark in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) plant den Saisonstart am 24. März. Neu seit dem Jahr 2017: die Blockhäuser. Wer hier übernachtet, bekommt für den kompletten Aufenthalt freien Eintritt in den Schwaben Park.

Connyland

Das Connyland bei Kreuzlingen startet in die nächste Saison am 28. März. Auch hier werden wieder Indoor- sowie Outdooraktivitäten geboten. Ein Highlight: das Tauchen mit Seelöwen.