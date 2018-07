Göppingen (dpa/lsw) - Dreiste Diebe haben am Mittwoch einen Tresor seelenruhig quer durch Göppingen gezogen. Sie hatten den Safe in einem Privathaus erbeutet und ihn zum einfacheren Transport in einen roten Rollkoffer gewuchtet, berichtete die Polizei. Als sie mit dem geöffneten Koffer ordnungsgemäß an einem Zebrastreifen eine Straße überquerten, alarmierte ein Zeuge die Polizei. Doch das Räuber-Duo entkam mit rund 2000 Euro Beute im Tresor. Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen - schließlich hätten Autos angehalten, als die beiden Männer mit ihrem auffälligen Diebesgut den Zebrastreifen passierten.