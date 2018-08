Diebe haben auf drei Baustellen im Main-Tauber-Kreis hochwertige Maschinen und Werkzeuge geklaut. Der Wert betrage etwa 40 000 Euro, teilte die Polizei am Dienstag mit. In Großrinderfeld hätten die Unbekannten im Laufe des Wochenendes gleich zweimal zugeschlagen. An einem Neubau brachen sie demnach eine Tür auf und stahlen mehrere Baumaschinen. Auf einer weiteren Baustelle hätten sie sechs Container aufgebrochen und ebenfalls Werkzeuge geklaut. Da auch ein etwa 150 Kilogramm schweres Gerät gestohlen wurde, geht die Polizei von mehreren Dieben aus. In Wertheim war die Bande weniger erfolgreich: Da kein Diebesgut zu finden war, versprühten sie den Inhalt einer Spraydose demnach in einem Container.

Mitteilung der Polizei