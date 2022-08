Unbekannte Täter haben in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) ein Klohäuschen mitgenommen. Es wurde am Wochenende von einer Baustelle entwendet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das mobile Häuschen ist rund 1200 Euro wert.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220811-99-354256/2