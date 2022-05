Gleich zwei Mal haben Unbekannte von einem Feld in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) grünen Spargel gestohlen. Die Diebe ließen insgesamt 170 Kilogramm Gemüse im Wert von etwa 2200 Euro mitgehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie schlugen in der Nacht von Samstag auf Sonntag sowie in der Nacht auf Dienstag zu - laut Polizei handelt es sich mutmaßlich um dieselben Täter.

