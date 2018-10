Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Donnerstag in Tiefenbronn (Enzkreis) Zutritt auf ein Firmengelände verschafft und etwa 1,5 Tonnen Buntmetall gestohlen. Die Diebe öffneten gewaltsam mehrere Hallen und verpackten das Buntmetall in rund 70 Kisten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Aufgrund der Anzahl der Kisten und des Gewichts der Buntmetalle soll es sich um vier bis fünf Täter handeln. Zum Abtransportieren des Diebesgutes haben sie laut Polizei vermutlich einen Lastwagen oder Transporter genutzt.

Mitteilung der Polizei