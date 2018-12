Unbekannte haben in Allensbach am Bodensee vier Außenbordmotoren von Sportschiffen gestohlen. Beim versuchten Klau zwei weiterer Motoren scheiterten sie, da die Motoren gesichert waren. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro, wie das Polizeipräsidium Einsatz am Mittwoch mitteilte. Die betroffenen Boote lagen im Uferbereich des Bodensees an Land. Nach der Diebestour in der Nacht auf Dienstag sollen die Täter ihre Beute in einem gestohlenen Fischerboot abtransportiert haben. Dieses Boot wurde in der Nähe des Tatorts wiedergefunden. Die Polizei rät Bootsbesitzern, ihre Motoren vor allem an frei zugänglichen Plätzen zu sichern.

Mitteilung der Polizei