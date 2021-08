Diebe mit Beute auf der Autobahn erwischt und verhaftet

Zwei Männer sollen im Werbacher Steinbruch (Main-Tauber-Kreis) Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen haben und sind nun verhaftet worden. Die Autobahnpolizei hielt das Auto der mutmaßlichen Diebe im hessischen Reiskichen (Landkreis Gießen) an und fand die geklauten Werkzeuge in dem Wagen, wie die Staatsanwaltschaft Mosbach am Mittwoch mitteilte. Daraufhin wurden ein 21-Jähriger und ein 37-Jähriger festgenommen und kamen am Dienstag in Untersuchungshaft. Die mutmaßlichen Täter sollen bereits am Wochenende mehrere Türen der Betreiberfirma des Steinbruchs aufgebrochen und das Werkzeug entwendet haben.

