Eine Gutschein-Aktion der Schweizer Stadt St. Gallen hat Diebe auf den Plan gerufen. Die Kommune hatte die 72 000 Einwohner per Brief mit je einem Einkaufs-Bon von 50 Franken (rund 33 Euro) beglückt. Der stammt aus dem Überschuss der Stadtkasse von 2008 und soll den lokalen Konsum ankurbeln. Doch Langfinger haben sich nach Polizeiangaben vom Mittwoch einen Teil der Gutscheine unter den Nagel gerissen. Bereits rund 100 geöffnete und leere Briefumschläge wurden von Anwohnern, Passanten oder Straßenkehrern in Abfalleimern oder unter geparkten Autos gefunden. Die Gutscheine können in Geschäften und Restaurants im Stadtgebiet eingelöst werden.