In großem Stil haben sich Diebe in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an Kirschen und Erdbeeren direkt vom Erzeuger bedient. In Bönnigheim nördlich von Stuttgart ernteten Unbekannte am Wochenende etwa 55 Kirschbäume ab, wie die Polizei in Ludwigsburg mitteilte. Die Beute schätzten die Beamten auf etwa 50 Kilogramm, den Schaden auf rund 400 Euro.

Im rheinland-pfälzischen Bad Sobernheim bediente sich offenbar eine ganze Gruppe von Dieben an einem Erdbeerfeld. Diese sei „mit mehreren Mietfahrzeugen“ angerückt und habe sich „die Kofferräume gefüllt“, erklärte die Polizei in Bad Kreuznach. Wie viele Erdbeeren gestohlen wurden, war unklar, die Polizei ging aber von einer „hohen Anzahl“ aus.

