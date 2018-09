Ein besonders dreister Dieb hat in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) Werkzeug im Wert von 120 000 Euro von einer Baustelle gestohlen - vor den Augen von Anwohnern. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Unbekannte am Dienstagabend einen sogenannten Sortiergreifer, eine Abbruchschere und einen Baggermeisel entwendet. Dazu fuhr er demnach mit einem Lastwagen auf die Baustelle, startete den Bagger und lud den Sortiergreifer auf. Danach folgten die anderen Geräte. Anwohner beobachteten den Vorfall - gingen laut Polizei jedoch davon aus, dass der Mann zu der Firma gehört. Erst als die echten Arbeiter am Mittwoch zur Baustelle kamen, wurde der Diebstahl bemerkt. Die Ermittler bitten nun um Hinweise.

