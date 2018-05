Ein Unbekannter hat in Grenzach-Wylhen (Kreis Lörrach) einen Laptop aus einem parkenden Auto gestohlen - und die Besitzerin damit in große Not gebracht. Nach Angaben der Polizei vom Montag war auf dem Gerät eine wichtige Prüfungsarbeit gespeichert, die die junge Frau am 6. Juni abgeben muss. Um welche Prüfung oder welches Fach es sich handelt, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen. Die Polizei appellierte nach dem Vorfall vom Samstag an den Dieb, „Reue zu zeigen“ und der bestohlenen Frau den Laptop zurückzugeben.

Pressemitteilung Polizei