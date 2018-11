Seine Müdigkeit ist einem Dieb in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) zum Verhängnis geworden. Nach Angaben der Polizei hatte der 20-Jährige in der Nacht zum Donnerstag bereits das gesamte Handschuhfach eines Autos ausgeräumt, als ihn offenbar der Schlaf übermannte. Am frühen Morgen merkte nämlich eine 28-Jährige, dass das Fahrzeug ihrer Schwester in veränderter Position vor dem Haus stand und schaute nach. Auf dem Beifahrersitz entdeckte sie den Fremden, der eingeschlafen war und den Diebstahl daher nicht vollendet hatte. Einem Polizeisprecher zufolge muss der Mann, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, nun mit Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls rechnen.

