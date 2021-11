Dieb bricht nach Gerangel zusammen und stirbt im Krankenhaus

Nach einem Einbruch mit anschließender Rangelei ist der 46 Jahre alte mutmaßliche Dieb zusammengebrochen und später in einem Krankenhaus gestorben. Der Mann soll sich nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei am frühen Freitagmorgen mit einem Hammer gewaltsam Zutritt zu einer Espressobar im Bahnhof von Bruchsal verschafft und aus einem Spielautomaten eine Geldkassette geklaut haben.

Ein 27-Jähriger beobachtete ihn demnach dabei und sprach ihn auf einem nahe gelegenen Parkplatz darauf an. Dabei soll der 46-Jährige den Jüngeren bedroht haben. Nach einem anschließenden Handgemenge zwischen den beiden Männern sei der 46-Jährige plötzlich bewusstlos geworden. Er wurde von Polizeibeamten reanimiert. Am späten Freitagvormittag stellten Ärzte laut Polizei in einem Krankenhaus den Hirntod des Mannes fest.

Die genaue Todesursache sei Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Kriminalkommissariats Bruchsal, hieß es.

