Die Zahl vermeintlicher Wolfssichtungen hat in Baden-Württemberg seit rund einem Jahr stark zugenommen. 457 Meldungen gingen bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) nach eigenen Angaben bis Ende September ein. Im gesamten Jahr 2017 waren es 310, im Jahr davor 120.

Den zahlreichen Hinweisen stünden wenige Dutzend gesicherte Nachweise gegenüber - „es gibt da eine sehr starke Diskrepanz“, sagte Johannes Erretkamps, Wildtierökologe beim FVA. Nur bei 23 der Meldungen aus 2018 konnte demnach eindeutig ein Wolf nachgewiesen werden - etwa durch Fotos oder genetische Untersuchungen von Kot. 217 Hinweise blieben unbestätigt, 106 stellten sich als Falschmeldungen heraus.

Verwechslungsgefahr ist sehr groß

„Wenn jemand anruft, ich habe heute Morgen einen Wolf im Scheinwerferlicht gesehen, dann ist das kein gesicherter Nachweis“, so Erretkamps. „Die Verwechslungsgefahr mit großen Hunden ist da einfach sehr groß.“ So war es auch vor Kurzem in Pfullendorf gewesen: Dort hatte ein Video, das Wolfshunde zeigt, für Aufregung gesorgt, weil die Tiere Wölfen zum Verwechseln ähnlich sehen.

Der Experte rät, schnell das Handy zu zücken und Bilder zu machen — „dann können wir das überprüfen“. Eine zweifelsfreie Bestätigung können auch genetische Untersuchungen von Kot, Urin sowie Speichelproben an Kadavern gerissener Tiere liefern. Anders als bei Fotos oder Videos ist es für die Fachleute dann auch möglich, einzelne Wölfe voneinander zu unterscheiden.

Ein sesshafter Wolf im Land

In Baden-Württemberg ist nach Zahlen des Umweltministeriums bislang ein Wolf sesshaft geworden, im Nordschwarzwald. Fünf weitere wurden seit 2015 auf Wanderungen erfasst oder tot aufgefunden. Die Zahl ist überschaubar — das Thema laut Erretkamps hingegen sehr präsent in den Medien. „Wenn gerade ein Artikel erschienen ist, haben wir in der nächsten Woche besonders viele Meldungen“.

Für Schlagzeilen hatte zum Beispiel Ende April der Rüde aus dem Schwarzwald gesorgt, beim Umweltministerium erfasst als GW852m: Nach einer Attacke auf eine Schafherde in Bad Wildbad waren in einer Nacht mehr als 40 Tiere gestorben.

„Wenn ein neuer Wolf auftaucht, bekommen wir das superschnell mit“, so Erretkamps. Tatsächlich könne man im Südwesten jederzeit mit Sichtungen rechnen, betonte der Wildtierökologe. „Der Wolf kommt langsam zurück.“

Tabelle der eindeutigen Wolfsnachweise in Baden-Württemberg

