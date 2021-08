Etappe 2 von Bonndorf nach Waldshut-Tiengen, ca. 50 Kilometer, größtenteils bergab. Übernachtungsmöglichkeit: Hotel „Waldshuter Hof“.

Tipp: Waldshut liegt über dem Rhein. Wer in den Abendstunden von der Kaiserstraße zum alten Kino spaziert, wird nicht nur mit einem wunderschönen Blick auf den Fluss und die gegenüberliegende Schweiz belohnt, sondern auch mit der entspannten Atmosphäre an diesem Platz, an dem sich gerne die Waldshuter Jugend trifft.