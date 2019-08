Die blaue UlmCard, gültig für einen Tag, kostet 17 Euro pro Person, die grüne UlmCard für zwei Tage 22 Euro. Erhältlich ist die UlmCard bei der Tourist-Information (Stadthaus), Münsterplatz 50, 89073 Ulm, Tel.: 0731/1612830, E-Mail: info@tourismus.ulm.de und in ausgewählten Hotels, Museen und Freizeiteinrichtungen. Besitzer der UlmCard fahren kostenlos Bus und Straßenbahn, erhalten in vielen Museen und Einrichtungen freien Eintritt, können kostenlos ein Fahrrad leihen und kommen in den Genuss weiterer Vergünstigungen bei der Ulmer Gastronomie.