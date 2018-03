Die SPD ist nach Ansicht von Landtagsfraktionsvize Sascha Binder auch wegen der GroKo-Debatte in der jüngsten Umfrage im Südwesten auf zwölf Prozent abgestürzt.

„Die SPD hat ein Glaubwürdigkeitsproblem“, sagte Binder am Donnerstag am Rande der Landtagssitzung in Stuttgart. Es sei ein Problem, dass sich die SPD direkt nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen noch einmal gegen eine große Koalition ausgesprochen habe. Das habe der Parteivorstand in Berlin zu verantworten, sagte Binder, der sich selbst als Skeptiker einer großen Koalition bezeichnet.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts Infratest dimap im Auftrag des SWR und der „Stuttgarter Zeitung“ war die SPD im Vergleich zur Umfrage vom März 2017 um 8 Prozentpunkte auf 12 Prozent abgestürzt. Sie liegt damit im Südwesten gleichauf mit der Alternative für Deutschland (AfD) und wieder in dem Tief, das sie bei der Landtagswahl im März 2016 mit 12,7 Prozent erreicht hatte.

Profil muss geschärft werden

Die 20 Prozent in der Umfrage vom März 2017 seien sicherlich auch auf den damaligen Hype um SPD-Bundesparteichef Martin Schulz zurückzuführen gewesen, meinte Binder. Der Absturz auf jetzt 12 Prozent sei ein Auftrag an Landtagsfraktion und Landespartei, das Profil der SPD im Land deutlich zu schärfen. „Deshalb werden wir in den kommenden Monaten auf den drängenden Feldern der Bildungspolitik sicher eindeutiger Stellung beziehen und auch gegenüber der Landesregierung noch profilierter auftreten müssen“, sagte Binder.

Umfrage Kretschmann