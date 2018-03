Im Streifenwagen auf der Straße: Das ist das natürliche Revier eines Polizeibeamten wie Herbert Schweiger. Der Beamte aus Trossingen ist dreieinhalb Jahrzehnte lang mit Blaulicht und Martinshorn zu Schlägereien gefahren, zu Verkehrsunfällen und Ladendiebstählen. Der Streifendienst ist der Grund für den 55-Jährigen gewesen, Polizist zu werden. Und nicht der Dienst am Schreibtisch im Polizeiposten. Doch den muss Schweiger nun ausüben, er hat keine andere Wahl. Nur wenige Sekunden während eines vermeintlich harmlosen Einsatzes haben sein Leben verändert.

Im November 2014 wurde er in eine Diskothek gerufen. „Es ging um einen Fall von Sachbeschädigung“, erinnert sich Schweiger. Bei einer „Silent Disco“, bei der die Musik über Kopfhörer läuft, hatte ein Gast einen der Kopfhörer beschädigt. „Der Betreiber wollte diesen Schaden ersetzt haben.“

Verletzung mit Folgen

Doch der betrunkene Gast, ein damals 25-Jähriger, der vorher lediglich wegen „Kleinigkeiten“ polizeilich aufgefallen war, habe das nicht eingesehen. „Beim Gerangel wollte er mir eine geben“, sagt Schweiger salopp, als sei solch ein Fausthieb so alltäglich wie ein kollegialer Handschlag. „Das konnte ich aber abwehren.“ Er drängte den Mann zur Theke. „Dort fielen wir beide auf den Boden. Dabei spürte ich einen Schmerz, wie einen elektrischen Schlag.“ Dieser „elektrische Schlag“ war der rechte Pectoralis major, der große Brustmuskel, der durch den Sturz abgerissen war. Eine Verletzung, die den Dienst auf der Straße, für den Schweiger immer brannte, unmöglich machte.

Zahlen steigen stetig

Schweiger, der seinen echten Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist einer von 7553 Polizeibeamten, die in Baden-Württemberg 2014 Opfer einer Straftat wurden. Der Trend zeigt: Es gibt immer mehr Geschädigte in Uniform.

1784 Beamte sind laut dem baden-wüttembergischen Innenministerium 2014 im Dienst verletzt worden – das entspricht etwa vier verletzten Ordnungshütern pro Tag. 22 von ihnen, so wie Schweiger, haben im Dienst sogar schwere Verletzungen davongetragen. 3485-mal haben sich Tatverdächtige der Staatsgewalt widersetzt. Nachdem die Zahlen in 2013 gesunken waren, seien sie laut Innenministerium wieder auf dem Spitzenwert von 2012.

Verlust der Wertschätzung

Die bundesweite Kriminalstatistik spricht eine noch deutlichere Sprache. In den Jahren 2011 bis 2014 haben die versuchten Tötungsdelikte um 34 Prozent zugenommen, von 92 auf 123 Fälle. Waren es 2011 noch rund 11308 vorsätzliche Körperverletzungen, sind es 2014 bereits fast 13600 gewesen. Die Zahl der Bedrohungen ist sogar um fast ein Viertel auf 3549 Fälle gestiegen. Nicht immer ist es körperliche Gewalt (oder die Androhung davon), die von einem Verlust der Wertschätzung oder dem Verständnis gegenüber der Staatsgewalt zeugen. Unzählige Beleidigungen sind in den Statistiken nicht einmal aufgeführt.

Möchte man wissen, warum es zu verbalen Attacken kommt, muss man nur einen Ordnungshüter fragen. „Der Respekt ist deutlich gesunken“, sagt Schweiger. Sätze wie „Hey Alter, was willst du, du kannst mir sowieso nichts“ oder Beschimpfungen seien Dienstalltag. Diese Entwicklung sei besonders in den letzten zehn Jahren eklatant gewesen.

Das beobachtet auch Martin Wels (Name von der Redaktion geändert). Der 53-Jährige ist im Gemeindevollzugsdienst in Tuttlingen tätig, also mit polizeilichen Aufgaben betraut. Wels regelt den ruhenden und den fließenden Verkehr, sorgt für die Einhaltung des Umweltschutzes und überhaupt für Recht und Ordnung. „Der Respekt gegenüber der Uniform sinkt stetig“, findet Wels. Auch er und seine Kollegen haben bereits ihre Erfahrungen mit Beleidigungen gemacht. „Bei den weiblichen Mitarbeitern wird es schnell schlüpfrig.“

Kein Respekt, kein Verständnis

Das Bild vom Polizisten als Freund und Helfer, den man bestenfalls noch kennt und grüßt, hat ausgedient. Die Geschichten der Ordnungshüter erwecken den Eindruck, eine Uniform zolle heutzutage nur noch den wenigstens Verständnis oder gar Respekt ab. Sie ist vielmehr Ziel von Provokationen und Beleidigungen.

Schnell aggressiv

Wels hat im vergangenen Sommer einen besonders rabiaten Fall erlebt. Ein Autofahrer habe unerlaubt in der Fußgängerzone gehalten. „Das ist aber nur Taxifahrern erlaubt, die beispielsweise Patienten zu einer Arztpraxis fahren. Dafür brauchen sie aber eine Lizenz“, erklärt Wels. Die habe der Fahrer nicht gehabt. „Als ich ihn kontrolliert und nach dieser Lizenz gefragt habe, ist er aggressiv geworden.“ Nach einem Wortwechsel habe der Mann die Autotür gewaltsam geöffnet, um ihn wegzudrängen. „Dabei hat er mich an der Hand verletzt“, erzählt Wels. Er zeigte den Mann wegen Körperverletzung an.

Häufig ist Alkohol im Spiel

Attacken auf Ordnungshüter seien mittlerweile „Volkssport“, sagt Rüdiger Seidenspinner, Sprecher des Landesverbands der Gewerkschaft der Polizei. „Es sind nicht nur junge Männer, die ihre Unzufriedenheit oder ihr Unwohlsein an der Polizei auslassen.“ Der Mangel an Respekt ziehe sich quer durch alle Gesellschaftsschichten. „Heutzutage kann daher schon eine ganz normale Unfallaufnahme eskalieren“, erklärt Seidenspinner.

Häufig sei Alkohol im Spiel. „Oft genug werden Polizeibeamte aber auch grundlos beleidigt.“ Das sei nicht nur ein großstädtisches Phänomen. „Auf dem flachen Land passiert das ganz genauso“, weiß der Polizeihauptkommissar.

Erziehung ist schuld

Ist die deutsche Polizei vielleicht zu weich? Ist die Linie der Deeskalation und der Gesprächsbereitschaft, die die Beamten verfolgen, die falsche? „Gewalt gegen Gewalt hat noch nie geholfen“, erklärt Seidenspinner. „Die Polizisten müssen dennoch klar und bestimmt auftreten.“ Es sei jedoch nicht Aufgabe der Polizisten, sich im Dienst Respekt zu verschaffen. „Wir müssen in der Gesellschaft und in unseren Schulen ansetzen und dort Respekt vermitteln“, sagt der 55-Jährige.

Auch Adolf Gallwitz, Psychologe an der Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen, sieht in den Übergriffen ein gesamtgesellschaftliches Symptom. „Menschen jeglichen Alters wollen sich immer weniger sagen lassen“, erklärt Gallwitz. „Heute gilt in vielen Familien der freie Wille vor der Autorität.“ Das werde bereits durch die Erziehung vermittelt. „Man muss heutzutage schon ein schlechtes Gewissen haben, wenn man die Kinder nicht in den demokratischen Entscheidungsfindungsprozess mit einbezieht, wohin es in den Urlaub gehen soll“, sagt Gallwitz. Zum anderen entfernten sich die nachwachsenden Generationen immer weiter von alten Wertevorstellungen.

Begrenzer der Spaßgesellschaft

Der Polizist als Inbegriff von Recht und Ordnung, der das Fehlverhalten der Menschen schnell sichtbar macht, gelte als „Begrenzer dieser Spaßgesellschaft“. Die Gewaltbereitschaft junger Menschen, gepaart mit einer zunehmenden Respektlosigkeit, sei Ursache der steigenden Opferzahlen.

Der Trossinger Polizeibeamte Schweiger hat das am eigenen Leib zu spüren bekommen. Nach dem Angriff auf ihn folgten eine Operation, Krankengymnastik, Reha, Physiotherapie und eine ärztliche Anordnung, die ihm jegliche Tätigkeiten außerhalb des Polizeipostens untersagte. Schweiger war fortan an den Computer gefesselt.

„Wenn man Ihnen nicht mehr erlaubt, die Tätigkeit, die Sie 35 Jahre lang ausgeübt haben, zu tun, ist das ein tiefer Einschnitt ins Leben“, sagt er. Seit gut drei Wochen darf er zumindest wieder Verkehrsunfälle oder Ladendiebstähle aufnehmen. Doch noch sei er hauptsächlich für Bürotätigkeiten zuständig. „Wann ich wieder richtig arbeiten darf, kann mir kein Arzt sagen.“