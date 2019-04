Von Schwäbische Zeitung

Mit einer Bedrohung mit einem Revolver hat am Samstag ein Abend am Lagerfeuer in Rot an Rot geendet. Das berichtet die Polizei.

Gegen 23 Uhr wurden die Beamten nach Rot an der Rot gerufen. Hier hatten zunächst ein 57-Jähriger und ein 20-Jähriger gemeinsam an einem Lagerfeuer auf einem privaten Grundstück gesessen. Was genau vorgefallen war, habe bisher noch nicht geklärt werden können, so die Pressemitteilung der Polizei.

Jedenfalls sei der Ältere kurz weggegangen und mit einem Revolver in der Hand zurückgekehrt.