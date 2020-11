Die Grünen verlieren das Spitzenamt in der Landeshauptstadt, und das mit Ansage. Die Vorgänge in Stuttgart stehen symbolisch für mehrere Probleme, die die Partei im gesamten Südwesten hat.

Erstens fehlen hinter Ministerpräsident Winfried Kretschmann geeignete oder willige Nachfolger. Ob Cem Özdemir oder Landtagspräsidentin Muhterem Aras, beide winkten ab, als es um die Nachfolge des Oberbürgermeisters Fritz Kuhn ging. Veronika Kienzle war eine Verlegenheitslösung mit deutlichen Schwächen.

Zweitens glaubte man, die Sache laufe von selbst. Arroganz rächt sich. Drittens bricht am linken Rand Wählerpotenzial weg. So unterstützen Fridays for Future den linken OB-Kandidaten. Die Partei sollte Stuttgart als Warnung verstehen, sonst droht die grüne Götterdämmerung.