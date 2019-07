Die FDP sieht Baden-Württemberg als ihr Stammland an. Denn die Vorgängerpartei, die Demokratische Volkspartei (DVP), wurde 1946 in Stuttgart gegründet. Sie ging Anfang der 1950er-Jahre in den FDP-Landesverband Baden-Württemberg über. Mit der Südwest-FDP verbinden sich Namen wie die des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss und des früheren Außenministers und Bundesvorsitzenden Klaus Kinkel.

Die Partei konnte bei der Landtagswahl im März 2011 nur 5,3 Prozent der Stimmen auf sich verbuchen. Bei den Wahlen im März 2016 erreichte sie 8,3 Prozent - das entspricht zwölf Abgeordneten. Die Bundestagsabgeordnete Birgit Homburger aus Konstanz hat die Südwest-FDP von 2004 bis 2013 geführt. Seit ihrem Rückzug ist der Europapolitiker Michael Theurer Vorsitzender der baden-württembergischen Liberalen. Die Südwest-FDP ist der einzige liberale Landesverband, der noch nie an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert ist.

FDP-Baden-Württemberg

FDP-Landtagsfraktion