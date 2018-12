Von Linda Vogt

Klara sitzt jetzt auf dem Esstisch. Die Sechsjährige kann so das Spielbrett am besten überblicken und Wege auskundschaften. Bruder Mika macht Verrenkungen, beugt sich weit über das Spiel, genauso wie die Eltern. Mit am Tisch sitzt Philipp Sprick – er beobachtet Familie Hesse genau. Der 39-Jährige arbeitet für den Ravensburger Spieleverlag – die Hesses aus Grünkraut bei Ravensburg sind Testfamilie für eine neue Entwicklung.

„Dieses Spiel gibt es genau einmal auf der Welt – und das ist hier in der Schachtel“, sagt Sprick zu Beginn ...