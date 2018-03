Auf den noch amtierenden Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble lässt die CDU nichts kommen. Schon gar nicht in seiner südbadischen Heimat. Schäuble steht am Mittwochabend in Donaueschingen beim Dialog der Landes-CDU mit der Basis zu dem mit der SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag in doppelter Hinsicht im Mittelpunkt des Interesses: Er soll den etwa 200 Besuchern erklären, ob und wie die Vorhaben finanziert sind. Mehrfach sprechen Diskussionsteilnehmer aber auch die Hoffnung aus, Schäuble möge bitteschön im Amt bleiben.

Der Zuspruch gefällt ihm, Schäuble reagiert aber gelassen auf die Spekulationen. Er wirkt entspannt, weil er um den großen Rückhalt in der Bevölkerung über das eigene Lager hinaus weiß: „Ob die SPD das Amt bekommt, ist noch lange nicht entschieden.“ So spricht einer, der die Regeln des politischen Geschäfts kennt und die Erfahrung gesammelt hat, dass der Posten des Finanzministers eher mit undankbaren Aufgaben verbunden ist, wenn es knapp wird in der Kasse.

Anders als beim roten Koalitionspartner in spe können die Mitglieder der CDU nicht basisdemokratisch über den Koalitionsvertrag abstimmen. Fragen sind sehr wohl erwünscht. CDU-Landeschef Thomas Strobl wendet sich vorsorglich aber gleich zu Beginn der Veranstaltung gegen Interpretationen, zu viel SPD und zu wenig CDU sei in dem 185 Seiten starken Dokument enthalten, das jeder Gast mit nach Hause nehmen kann. „Dieser Vertrag zeigt klar unsere Handschrift“, beteuert Strobl.

„Viel Licht, wenig Schatten“

Soziale Errungenschaften wie die Mütterrente seien überhaupt erst dank der baden-württembergischen CDU in das Wahlprogramm der CDU gelangt. Das kommt bei den eher älteren Besuchern schon mal an. Natürlich gehörten zu so einem Koalitionsvertrag auch Kompromisse. Unions-Fraktionschef Volker Kauder sekundiert mit der Bemerkung, „da gibt es viel Licht und wenig Schatten“. Strobl macht es am Beispiel des Mindestlohns deutlich. Für die baden-württembergische Industrie mit ihren vielen Weltmarktführern sei der Mindestlohn wohl keine Belastung. Auf ganz Deutschland bezogen aber könnten langfristig Arbeitsplätze gefährdet sein.

Nach einer Stunde machen die Mikrofone im Saal die Runde. Die Widerworte halten sich aber in Grenzen. „Die Solidarität zu einem Staat ist nicht teilbar“, moniert ein Mitglied. Doppelte Staatsbürgerschaften lägen daher nicht im Interesse Deutschlands. Strobl sieht das differenzierter. „Eine harte Nuss“ sei das gewesen, doch die SPD habe sich nicht zu stark durchgesetzt. Wer in Deutschland geboren, aufgewachsen und ausgebildet worden sei, sollte nicht gezwungen werden, sich als Erwachsener für oder gegen den deutschen Pass zu entscheiden.

Die Frauen- und Familienpolitikern Annette Widmann-Mauz kontert die Kritik an dem Plan, die Absicherung von gleichgeschlechtlichen Beziehungen zu fördern damit, „dass uns die sexuelle Orientierung nicht interessiert. Aber wenn Menschen diskriminiert werden, dann steht es der Politik gut an, diese zu schützen“. Auch das wird akzeptiert.

Rolle der Schöpfung

Ein Rentner suchte vergeblich das Wort Religion im Vertrag. „Die Kirchen sind von der Vereinbarung sehr angetan“, kontert Kauder. Eher Verwunderung löst eine Wortmeldung aus, der Erhalt der Schöpfung käme als Leitmotiv zu kurz. Der südbadische Bezirksvorsitzende Andreas Jung beruhigt damit, dass das schwarz-rote Bündnis den Umwelt- und Klimaschutz sehr ernst nehme. Nach zweieinhalb Stunden scheint die Neugier befriedigt. Die Sorge, die Basis murre zu laut über die Kompromisse, scheint unbegründet.