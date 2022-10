Die Causa Strobl: Ein Überblick

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl hat einen vertraulichen Brief an einen Journalisten weitergegeben – deswegen wurde gegen ihn ermittelte.

Nun nimmt der CDU-Landeschef ein Angebot der Staatsanwaltschaft an, das Verfahren gegen ihn nach Zahlung von 15 000 Euro einzustellen. Was das für Strobl, die CDU und die Landesregierung heißt.

Worum geht es genau?

Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen Strobl, weil er das Schreiben eines Anwalts an einen Journalisten weitergeben hat. Es stammt vom Verteidiger eines ranghohen Polizeibeamten, dem sexuelle Belästigung einer Hauptkommissarin vorgeworfen wird. Gegen ihn laufen seit Ende 2021 ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft sowie eine internes Disziplinarverfahren. Dieses ruht derzeit jedoch.

In dem Brief soll der Anwalt des Polizeibeamten Strobl angeboten haben, die Angelegenheit in einem persönlichen Gespräch zu klären. Diesen Brief ließ Strobl an einen Journalisten weiterleiten. Er habe damit „maximale Transparenz“ herstellen und sich nicht dem Vorwurf aussetzen wollen, zu mauscheln.

Juristisch ist die Angelegenheit alles andere als eindeutig. Es gibt widerstreitende Gerichtsurteile und Kommentare. Ein Ermittlungsgesuch wegen Geheimnisverrats ließ Strobl nicht zu – wozu er als Behördenleiter in diesem Fall berechtigt ist. Er argumentierte, der Brief sei kein Geheimnis, deswegen gebe es nichts zu untersuchen.

Was bedeutet das Angebot der Staatsanwaltschaft?

Gemäß des Paragrafen 156a der Strafprozessordnung können die Ermittler ein solches Angebt machen, wenn „diese geeignet sind, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen, und die Schwere der Schuld nicht entgegensteht.“ Die Höhe der Geldauflage, die der Betroffen an eine gemeinnützige Organisation zahlen muss, orientiert sich am monatlichen Einkommen.

Strobl will das Angebot annehmen, dem muss nun noch ein Richter zustimme. Wird das Verfahren dann eingestellt, gilt Strobl als unschuldig, ist also auch nicht vorbestraft. SPD und FDP werten den Schritt dennoch als Eingeständnis einer Schuld.

Strobl dagegen sagte: „Die Zeiten sind ernst, die Sicherheitslage ist ernst. Die Menschen im Land haben in diesen Zeiten zu Recht den Anspruch, dass sich ein Innenminister voll und ganz auf die Gewährleistung der Inneren Sicherheit konzentrieren kann.“ Er zahle die Geldauflage nur, um das Verfahren zügig zu beenden.

Wie hat die CDU reagiert?

Im Vorfeld hatte man sich dort auf drei Szenarien vorbereitet. Der beste anzunehmende Fall: Die Einstellung der Ermittlungen. Konsequenz: keine. Der schlimmste anzunehmende Fall: Anklage. Dann wäre der Innenminister, der qua Amt über die Verfassung wacht, nicht mehr im Amt zu halten gewesen. Eingetreten ist nun das kniffligste Szenario: Einstellung gegen Geldauflage.

Strobl war bei den CDU-Landtagsabgeordneten lange nicht sehr beliebt. Mittlerweile sind einige alte Kämpfe befriedet, es gibt neue Abgeordnete und Fraktionschef Manuel Hagel setzt viel daran, Geschlossenheit mit der Partei zu zeigen. Auch ihm dürfte daran gelegen sein, dass Strobl im Amt bleibt.

Zum einen gibt es damit keine Debatte um die Nachfolge, die Hagel möglicherweise einen Gegenkandidaten im Rennen um Strobls Nachfolge als Landeschef einbrächte. Und: Die Abgeordneten erleben die aktuelle Krisenstimmung in ihren Wahlkreisen hautnah. Sie haben daher wenig Zeit und Luft für Parteiinternes.

So hieß es denn sowohl aus der dreistündigen Fraktionssitzung als auch aus der Telefonschalte des CDU-Präsidiums am späten Donnerstagabend: Konstruktive Aussprache, einstimmige Annahme einer Erklärung pro Strobl.

Und die Grünen?

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erklärte die Causa für erledigt: „Die Sache ist für mich geklärt und wir werden in der Koalition weiter gut und vertrauensvoll mit Thomas Strobl zusammenarbeiten.“

Der Fraktionschef der Grünen äußerte sich ähnlich: „Die Grüne Landtagsfraktion arbeitet mit Innenminister Thomas Strobl seit mehr als sechs Jahren erfolgreich und vertrauensvoll zusammen. Das werden wir weiterhin fortsetzen.“ Auch hier spielt politisches Kalkül eine Rolle. Es gibt derzeit genug Krisen, eine interne der Landesregierung würde am Ende auch den Grünen eher schaden.

Was sagt die Opposition?

Die schäumt – und nicht nur wegen Strobl. So warf der SPD-Innenpolitiker Sascha Binder dem Ministerpräsidenten vor: „Er hat seinen moralischen Kompass nach elf Jahren im Amt komplett verloren“. Strobl habe sich freigekauft, er müsse zurücktreten. „Der Innenminister hat jede Würde verloren, er beschädigt dieses Amt. Er beschädigt den Ruf der Polizei.“

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke legte nach:„ Mit Strobl haben wir einen Verfassungsminister, der sich strafbar gemacht hat und dies durch die Zahlung einer Geldauflage einräumt. Da Strobl sich für ‚unzurücktretbar‘ hält, muss der Ministerpräsident diesem unwürdigen Spiel ein Ende machen und ihn aus Gründen der politischen Hygiene entlassen.“

Wie geht es nun weiter?

Zunächst einmal ist ein Rücktritt Strobls oder seine Entlassung durch den Ministerpräsidenten vom Tisch. Ganz ausgestanden ist die Affäre für den Innenminister aber auch nicht. Zum einen muss ein Gericht der Einstellung der Ermittlungen noch zustimmen, das gilt aber als Formsache.

Zum anderen läuft der Untersuchungsausschuss gegen ihn weiter. Darin geht es nicht nur um die Weitergabe des Briefes. Vielmehr will die Opposition die Beförderungspraxis bei der Polizei beleuchten und der Frage nachgehen, ob sexuelle Belästigung ein verbreitetes Problem ist.

Außerdem gehen die Ermittlungen gegen den suspendierten Polizeibeamten weiter. Auch dabei könnten Umstände öffentlich werden, die unbequem für Strobl sind.

Gab es ähnliche Fälle?

Die Einstellung von Strafverfahren gegen Geldauflage ist auch bei Nicht-Politikern gängige Praxis, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. In jüngerer Vergangenheit waren zwei andere Minister trotz deiner solchen Zahlung im Amt.

Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) zahlte kurz vor Amtsantritt 5000 Euro, auch gegen ihn liefen Ermittlungen „einer verbotenen Mitteilung über Gerichtsverhandlungen“. Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) entrichtete 2500 Euro an eine gemeinnützige Organisation, daraufhin wurden Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der Vorteilsnahme eingestellt.