Die „Bolizei“ ist auf der Schwäbischen Alb im Einsatz

Ein ungewöhnliches Einsatzfahrzeug rattert seit diesem Sommer über die Schwäbische Alb. „Bolizei“ prangt in großen Lettern auf dem blau-weißen Gefährt. Oben auf: ein Blaulicht. Am Steuer der dreirädrigen Ape sitzt aber kein Polizist, sondern Laienschauspieler Charly Knorr aus Hayingen (Kreis Reutlingen). Ursprünglich hatte er seinen Kleintransporter für ein Theaterstück umlackiert. Er spielte darin einen Polizisten, der ein Gauner-Duo über die Bühne jagte. „Ich habe danach so viele Anfragen bekommen, dass ich beschlossen habe, den Wagen so zu lassen.“

Knorr kreuzte schon auf Hochzeiten damit auf, und selbst die Polizei scheint Gefallen am „Bolizei“-Mobil zu haben. „Ich bin damit zu einem Grillabend mit rund 50 Beamten bestellt worden“, erzählt er. Alle seien begeistert gewesen. Ärger zu bekommen, fürchtet er nicht. „Mit einem richtigen Polizeiauto kann man das nicht verwechseln.“