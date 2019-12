Didavi: „Zwischen Trainer und Mannschaft passt es“

Daniel Didavi kann die aufkommende Kritik und die Debatte um die Zukunft von Trainer Tim Walter beim VfB Stuttgart verstehen. „Wir sind hinter den Erwartungen zurück, gerade nach dem Saisonstart. Es ist klar, dass man nicht zufrieden sein kann. Im Verein sind wir das auch nicht. Aber wenn man das etwas differenzierter betrachtet, ist schon eine Entwicklung da, spielerisch“, sagte Didavi am Donnerstag. Der VfB steht in der 2. Fußball-Bundesliga auf dem dritten Platz und hat fünf der vergangenen sieben Begegnungen verloren.

„Der Trainer ist immer der letzte in der Kette, deswegen ist es normal, dass diskutiert wird. Ich kann nur sagen, dass der Zusammenhalt in der Mannschaft überragend ist“, berichtete Didavi. „Ich bin schon lange beim VfB, so gut war es nie. Da hat der Trainer seinen Teil dazu beigetragen. Zwischen Trainer und Mannschaft passt es“, sagte der zuletzt lange verletzte Mittelfeldspieler. „Aber am Ende geht es um das Ergebnis. Also wenn wir nicht anfangen zu gewinnen, dann ist klar, dass es die Diskussion immer geben wird.“

